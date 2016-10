Angélica revela que filhos são motivos de briga com Luciano Huck

Juntos há 12 anos, Angélica e Luciano Huck têm lá seus desentendimentos de vez em quando. O motivo é sempre o mesmo: a educação dos filhos. A loira revelou entrar em atrito com o marido pela forma como o apresentador do “Caldeirão” conduz as coisas em casa com Joaquim, Benício e Eva.

“Não brigamos sem ser por algo relacionado a eles (…). Ele deixa rolar mais frouxo… Não vai tomar banho, para mim, parece que caiu uma bomba, fico louca. Aí brigamos, porque fico irritada”, contou a famosa à revista “Contigo”. Mas ressaltou: “Quando a coisa pega, digo que vou ligar para o pai e as crianças morrem de medo”.

Bastante reservada com relação aos herdeiros, a artista baixou a guarda e comentou a respeito do temperamento do trio. O primogênito, de 13 anos, é o companheiro da gata e seu ‘mentor’ quando o assunto é internet. “Joaquim é um parceirinho para tudo: cinema, conversas, me ensina tudo de internet, não sei nada.”

A caçula é sua versão mirim: “Eva é a musa, adora esmalte, maquiagem, é careteira, engraçada, figuraça. Ela sou eu em uma versão adulta”.

Já o filho do meio ainda está se descobrindo. Atualmente, a maior preocupação de Angélica é conseguir montar a festa de aniversário de Benício.

“Estou sofrendo para montar o aniversário com o tema YouTube para ele. Como faz isso? É uma festa do pijama. Na última assim, não dormi. Passei a noite toda olhando as crianças que estavam acampadas no jardim pela janela”, lembrou.

