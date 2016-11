Angélica Rizzi faz show de lançamento de seu novo disco

A cantora, compositora, jornalista e escritora Angélica Rizzi apresenta seu novo álbum “Se Somos Nós”. O show de lançamento ocorre nesta sexta-feira (2), às 20 horas, no Auditório da Livraria Cultura no Bourbon Shopping Country (Avenida Tulio de Rose, 80, 2º Piso, Loja 302, fone: 51 3028-4033). A entrada é gratuita e o CD vai estar à venda no local e também pode ser encomendado pelo site da artista e pelo da Livraria Cultura.

Na apresentação, Angélica vai ser acompanhada por Tony de Lucca (violão e guitarra), multi-instrumentista produtor do álbum, Rafael Heck (bateria) e Meco Dutra (contrabaixo). Convidados especiais também estão no programa do show como Deivid Ribeiro, MC do grupo Kadence, que colabora com a cantora/compositora na faixa “O Rio”.

No setlist, faixas do novo álbum e canções de CDs anteriores da artista como a releitura de “Canos Silenciosos” de Lobão do CD “Águas de Chuva” (2008) e “Un amore” do disco “Angélica Rizzi à italiana” (2010). Após o pocket show, Angélica faz sessão de autógrafos.

SERVIÇO:

Angélica Rizzi lança CD “Se Somos Nós” no Auditório da Livraria Cultura de Porto Alegre

Dia: sexta-feira (2), às 20h

Entrada franca

Auditório da Livraria Cultura de Porto Alegre (Bourbon Shopping Country, Av. Tulio de Rose, 80, 2º Piso)

Preço do CD: R$ 30

Comentários