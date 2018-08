Angelina Jolie e Brad Pitt chegaram a um acordo temporário em relação à custódia dos seis filhos

Angelina Jolie e Brad Pitt chegaram a um acordo temporário em relação à custódia de seus seis filhos, segundo fontes da revista “Us Weekly” e do programa de TV “Entertainment Tonight”.

As publicações não sabem detalhes do acordo, mas com isso os atores dão fim a uma batalha legal que durou meses.

De acordo com a revista, Jolie ajudará as crianças a fazerem as pazes com o pai.

O casal se separou em 2016. Pitt foi inocentado em uma investigação sobre uma suposta agressão ao filho mais velho, Maddox. Ele também foi acusado de não pagar pensão para a atriz.

Casamento

O casamento entre as estrelas hollywoodianas era invejado por muitos, porém, agora está cercado de polêmica e brigas desde a separação. De acordo com o site Daily Mail, as despesas judiciais do divórcio pode durar mais que o período do casamento, oficializado em 2014.

Juntos desde 2005, Angelina Jolie e Brad Pitt se casaram oficialmente em 2014, mas anunciaram a separação dois anos mais tarde. De acordo com informações da publicação, o divórcio entre as estrelas já custou mais de US$ 5 milhões, o equivalente a cerca de 20 milhões de reais.

“Eles não conseguem concordar em nada”, afirmou uma fonte, revelando também que a atriz estaria empenhada em ter a guarda plena dos seis filhos e limitar ao máximo o contato de Pitt com as crianças.

Ainda de acordo com o jornal britânico, a estrela estaria dificultando a relação do pai com os filhos do casal. Fontes relataram que os juízes do divórcio emitiram um comunicado contra Jolie por “não permitir que as crianças interajam adequadamente com o pai”. Até então, o astro de “O Clube da Luta” (1999) tem acesso irrestrito a seus filhos, nos quais a sua ex-esposa não pode monitorar.

Em outro momento, Jolie também acusou Pitt de não pagar a pensão que eles haviam combinado. Segundo documentos obtidos pela NBC News, a advogada da celebridade, Samantha Bley DeJean, conta que o Pitt não cumpriu com o acordo após a separação. “Pitt tem a obrigação de pagar pensão. Desde a separação, ele não pagou uma pensão significativa para os filhos”, disse.

Os documentos não exemplificam o que a defesa da atriz entende por “pensão significativa”, porém afirma que Angelina Jolie pretendia dar entrada em um pedido de cobrança de pensão. “Dado que o acerto informal sobre os gastos das crianças não foi honrado por Pitt em mais de um ano e maio, Angelina pretende pedir uma cobrança retroativa de pensão”, afirmou.

Já Brad Pitt afirmou ter concedido aos herdeiros aproximadamente R$ 5 milhões desde o divórcio, iniciado em setembro de 2016, e cerca de R$ 30 milhões para a atriz comprar uma nova casa, a estrela do filme “Malévola”.

