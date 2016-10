Angelina Jolie e os filhos prestaram depoimento ao FBI sobre suposta agressão de Brad Pitt

Angelina Jolie e seus seis filhos foram ouvidos por agentes do FBI para explicar o que de fato aconteceu no dia 14 de setembro durante um voo que levava a família da França para os Estados Unidos. Segundo o “El Pais”, dois oficiais fizeram uma visita à residência da atriz e ficaram três horas no local.

Contudo, as fontes do jornal afirmam que não há uma investigação oficial, mas um passo preliminar para saber se existe a necessidade de uma investigação mais aprofundada. Segundo a imprensa americana, Brad Pitt teria brigado com o filho mais velho, Maddox, de 15 anos. Os dois são pais de Maddox, Zahara, Pax, Shiloh, Knox e Vivienne. Fontes próximas ao casal afirmaram que Brad Pitt tem se encontrou com os filhos duas vezes, mas Maddox não estava presente. Segundo o “TMZ”, Angelina pediu a guarda integral dos seis filhos do casal. Segundo o processo judicial, ela estava “extremamente descontente” com a forma de educação dos filhos adotada por Pitt. O dois se casaram em 2014 após dez anos juntos.

