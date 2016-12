Angelina Jolie está com 34 quilos por causa do processo de divórcio

Angelina Jolie não está lidando nada bem com o processo de divórcio e a batalha contra Brad Pitt pela custódia dos filhos. Segundo fontes ouvidas pelo “Radar Online”, desde que a atriz deu entrada no divórcio, no dia 19 de setembro, os transtornos alimentares de Angelina pioraram consideravelmente, a ponto de a atriz – que nos últimos anos chamou atenção pelo corpo magro – estar pesando meros 34 quilos.

“A Angelina não está nada bem. Os braços dela estão puro osso, parecem dois palitos. O peso dela está despencando”, diz uma fonte. Conforme a publicação, o problema se agravou depois que o Departamento de Serviços da Criança e da Família de Los Angeles inocentou o ator das acusações de abuso infantil, o que daria um vantagem a Brad na batalha pela custódia dos seis filhos do casal. Angelina quer a guarda total das crianças, deixando o ex-marido apenas com os direitos de visitação. Já o ator quer a guarda compartilhada, que é favorecida pela lei da Califórnia.

