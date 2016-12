Angelina Jolie exigiu que Brad Pitt fizesse testes de drogas e álcool para ver os filhos

A atriz Angelina Jolie exigiu que o ex-marido Brad Pitt fizesse testes de drogas e álcool quatro vezes por mês durante a briga pela custódia dos seis filhos do casal. Segundo o jornal britânico Daily Mail, essa informação veio à tona depois que o ator entrou com documentos judiciais na Corte Superior da Califórnia (EUA) para solicitar que todos os registros em relação a questões de custódia sejam mantidos sob sigilo.

Pitt e seus advogados entraram com os papéis depois que Angelina e a advogada Laura Wasser tomaram a decisão de arquivar um pedido que tornaria públicos os dados do processo. Os dois são pais de Maddox, Zahara, Pax, Shiloh, Knox e Vivienne. O acordo firmado determina que as crianças fiquem com a atriz e que o ator continue a recebê-las em “visitas terapêuticas”.

Angelina pediu divórcio em setembro deste ano, citando diferenças irreconciliáveis e afirmando que tomou a decisão pela saúde da família. Angelina quis a custódia física e exclusiva dos seis filhos, no entanto, Pitt pediu a um tribunal para conceder a guarda compartilhada.

