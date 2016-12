Angelina Jolie pede a Brad Pitt para encontrar “ajuda profissional”

Angelina Jolie está pedindo que Brad Pitt ajude a encontrar um novo profissional que os auxilie e a seus filhos a lidar com o “trauma” do que aconteceu no jatinho que a família viajava quando o ator foi acusado de ter abusado fisicamente do filho mais velho, Maddox.

Os advogados de Angelina mandaram um e-mail para os representantes de seu ex-marido propondo que eles “participem de uma sessão conjunta com um especialista em trauma para que então eles possam aprender como apoiar melhor e interagir com os filhos”. O pedido deixa claro que a atriz pensa que os filhos estão muito mal por causa do que testemunharam no avião e que o processo de terapia não está ajudando muito.

