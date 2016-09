Angelina Jolie planeja “destruir” Brad Pitt com a separação

Após anunciar sua separação de Brad Pitt, sem ter informado o agora ex-marido, Angelina Jolie estaria formulando uma estratégia para “destruir” a imagem do astro hollywoodiano na imprensa. Os rumores sobre a personalidade de um homem mau e infiel estariam sendo divulgados pela própria atriz, informou uma fonte à revista Us Weekly.

“A Angelina Jolie diz que irá destruí-lo. Se algo está quebrado, ela simplesmente joga fora”, disse uma fonte à publicação.

Descontrole.



Um dos boatos mais fortes dão conta de que Pitt teria praticado violência física e verbal contra seus filhos em um jatinho privado. O FBI (polícia federal americana), na ocasião, informou que estaria acompanhando o caso já que o incidente teria ocorrido em um voo internacional, portanto jurisprudência da polícia federal.

Amigos do ator teriam dito, por outro lado, que ele teria se descontrolado no voo, mas nunca praticado qualquer tipo de violência.

A ingestão cada vez maior de maconha e álcool por parte do ator também teria sido primordial para a decisão de Angelina, que estaria preocupada com a relação do pai com os filhos em supostos “momentos de raiva” do ator.

Conforme o site americano HollywoodLife, Pitt estaria disposto a se internar em uma clínica de reabilitação para tentar reconquistar a estrela.

Ainda de acordo com a Us Weekly, Angelina já planejava deixá-lo e pedir na justiça a aguarda dos seis filhos – Maddox, 15, Pax, 12, Zahara, 11, Shiloh, 10, e os gêmeos Knox e Vivienne, 8.

