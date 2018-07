Angelina Jolie pretende usar seu diário contra o ex Brad Pitt em processo judicial

Angelina Jolie, sofrendo com o processo de custódia dos filhos após o divórcio de Brad Pitt, ainda tenta novos recursos para conseguir sair vitoriosa desta batalha. Segundo o site “Radar Online”, a atriz que mostrou elegância em look durante evento oficial em Londres, na Inglaterra, tem guardado um diário com informações de momentos dá época em que ainda eram casados. “Angie disse que o diário será muito prejudicial para Brad. Ela está dizendo que é o seu trunfo”, falou uma pessoa próxima à mãe de Maddox, de 16 anos; Pax, de 14 anos; Zahara, de 13 anos; Shiloh, de 11 anos; e dos gêmeos Vivienne e Knox, de 9 anos.

De acordo com o informante do portal, Angelina Jolie pretende “mostrar sua vida com Brad como um inferno”. “Ela disse a amigos que manteve um relato vívido sobre a bebedeira de Brad, seus ataques violentos e comportamento volátil”, falou. A fonte ainda afirmou que a atriz de Hollywood, obrigada pela Justiça a deixar o ex-marido a ter mais contato com os herdeiros, só tem esta opção contra Brad Pitt: “A maneira como as coisas estão se moldando, ela não terá outra opção senão mostrar o diário se quiser vencer essa batalha pela custódia”.

Além das informações sobre o descontrole do ex-marido, que abriu mão de manter relacionamentos amorosos para se dedicar aos filhos, Angelina Jolie também tem os detalhes da suposta agressão a Maddox durante um voo, fato que teria levado a artista a optar pelo divórcio. “Ninguém além da família, da tripulação de voo e dos federais sabem o que aconteceu, mas Angie vai falar tudo ao mostrar seu diário”, declarou a pessoa amiga de Jolie.

Rodando o filme “Malévola 2” na Inglaterra, Angelina Jolie não ficou satisfeita ao saber que não poderia levar os filhos para a Europa. “Eles estão descobrindo como isso funcionaria, mas ela não está feliz. Ela quer levar as crianças para Londres enquanto está filmando – e ela está frustrada com o processo. Eles estão conversando sobre como a situação funcionaria. Até as pessoas ao seu redor estão ficando cansadas disso”, disse outra fonte sobre a decepção da atriz e de sua família.

Ordem judicial

Uma ordem judicial determinou, em junho, que a atriz aumentasse o contato do ex-marido com os seis filhos do casal. Caso contrário, ela poderá perder a guarda das crianças. Os termos da decisão foram divulgados pela rede de TV CNN, que obteve acesso ao documento. De acordo com a emissora, a mãe (de 43 anos) também foi obrigada a esclarecer para os filhos que a ausência de um relacionamento regular entre eles e o pai (de 54) é prejudicial para a família. Terá, ainda, que dizer a eles que estão “seguros na presença de Brad, pois é fundamental manter um relacionamento saudáveis com ambos”.

