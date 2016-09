Angelina Jolie quer a guarda dos seis filhos, mas não deseja receber pensão de Brad Pitt; na partilha, atriz reivindica joias e outros pertences

Os documentos com os quais Angelina Jolie deu entrada no pedido de divórcio de Brad Pitt, nesta segunda-feira (19), revelam as exigências da atriz nesse término de relacionamento com o ator.

Na partilha de bens, ela quer joias e outros objetos pessoais, rendas e receitas que conquistou enquanto estiveram juntos, além de outras propriedades do casal, que ainda serão detalhadas. Nesse caso, audiências entre os advogados dos dois vão decidir quem fica com o quê.

Angelina também pede a guarda dos filhos, mas não deseja receber nenhuma pensão do agora ex-marido.

Os documentos da corte também mostram que a atriz entrou com o pedido de divórcio nesta segunda (19), embora a data de separação seja a última quinta (15) quando, na prática, o casal decidiu que não estava mais junto.

Os seis filhos do casal, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne, devem morar com a mãe, e Pitt terá direito a visitas.

