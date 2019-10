Angelina Jolie recebe o apoio dos filhos em primeira exibição de “Malévola: Dona do Mal”. O filme chega aos cinemas brasileiros dia 17

Angelina Jolie compareceu na segunda-feira (30) na primeira exibição de “Malévola: Dona do Mal”, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e se destacou ao levar quase todos os filhos ao evento.

Vestidos com trajes pretos para combinar com o filme, a atriz posou para fotos no tapete vermelho com os gêmeos Knox e Vivienne, de 11 anos, Shiloh, 13, Zahara, 14 e Pax, de 15. O único que faltou foi o mais velho Maddox, de 18 anos, que está estudando em uma universidade da Coreia do Sul.

A obra é uma continuação da trama lançada em 2014 e mostrará a fada de chifres, interpretada por Angelina Jolie, incomodada com a possível perda de sua afilhada, a futura rainha Aurora (Elle Fanning), que pretende se casar com o príncipe Philip (Harris Dickinson). As duas vão enfrentar novos inimigos na nova aventura, a fim de proteger os seres mágicos da terra dos mouros. Desta vez, fadas da mesma espécie de Malévola aparecerão na história.

“Malévola: Dona do Mal” chega aos cinemas brasileiros em 17 de outubro de 2019. O filme está sob a direção do cineasta norueguês Joachim Ronning, responsável por “Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar”.

Look grifado

Para atravessar o tapete vermelho, Angelina Jolie usou um vestido deslumbrante feito sob medida. Criado pela grife italiana Versace, o look com visual gótico possui brilho e drapeado por todo seu comprimento, além de chamar atenção com ombro à mostra de apenas um lado. Pela cintura, a atriz exibia um enfeite que com efeito de alto brilho: um broche de escorpião. No fim do ano passado, a estrela de Hollywood chegou a pesar 33 quilos e preocupar amigos próximos.

Angelina Jolie esbanjou simpatia pelo evento. Logo em sua chegada, ela conversou com fãs, distribuiu autógrafos e ainda posou para centenas de selfies das pessoas que estavam lhe aguardando pelo lado de fora do cinema. “O amor mais real te empurra mais longe. É isso que eu valorizo, ao que você é leal e está disposto a lutar por. Então, eu acho que o amor faz isso e acho que para Malévola a surpresa é que ela não sabe que isso existe dentro dela”, comentou ao pelo local.

Além disso, ela revelou que teve momentos em que não se sentiu “livre” e “segura” pelos últimos quatro anos. Em batalha de divórcio e custódia dos filhos com Brad Pitt, finalizada neste ano, a estrela ainda admitiu que manteve o pensamento de não se sentir “livre de danos” e “escondida” do público.

Deixe seu comentário: