Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

De acordo com publicação, ela ficou bem à vontade durante "Sr. & Sra. Smith" Foto: Reprodução De acordo com publicação, ela ficou bem à vontade durante "Sr. & Sra. Smith" (foto: reprodução). Foto: Reprodução

Há quem diga com todas as letras que o relacionamento entre Angelina Jolie e Brad Pitt começou quente e durante as gravações de “Sr. & Sra. Smith”, em 2004. Mais do que isso: Jolie teria feito cenas quentes sem calcinha com o ator, à época ainda junto de Jennifer Aniston. As informações são do jornal Daily Mirror.

Segundo o jornal, uma fonte que trabalhou na produção do filme garantiu que ela ficou sem roupas íntimas em uma cena com o astro. Na ocasião, era para eles usarem roupas cor de pele, mas ela teria optado em tirar a dela.

Foi nessa época que ambos se apaixonaram. Um dos seguranças de Jolie disse ao tabloide que pegou o casal aos beijos nos bastidores das cenas. Na época, Pitt negava que ele e a atriz tivessem tido um caso durante as gravações. A oficialização mesmo da união só aconteceria em 2006.

O mesmo segurança que os pegou juntos revelou ao Us Weekly que “Angelina e Brad estavam constantemente rindo e flertando um com o outro e agindo como duas crianças da escola que se gostavam e era tão fofo”, disse. Angelina e Brad Pitt têm seis filhos juntos. Eles se separaram em 2016.

