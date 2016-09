Angelina Jolie visita campo de refugiados sírios na Jordânia

A atriz americana Angelina Jolie, embaixadora especial da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), visitou nesta sexta-feira (9) o acampamento de Azraq, na Jordânia, onde vivem milhares de refugiados sírios.

Ela visitou o campo, situado a 50 quilômetros ao leste da capital Amã, onde pôde ver de primeira mão as condições nas quais se encontram os sírios que fugiram para o país vizinho, segundo fontes humanitárias.

Durante sua visita, Jolie lamentou que o Conselho de Segurança da ONU não tenha alcançado um acordo para pôr fim à guerra civil na Síria, que explodiu em 2011.

“A lacuna entre nossas responsabilidades e nossas ações nunca foi tão ampla”, denunciou a atriz, segundo declarações publicadas pela Acnur.

Está previsto que Jolie aborde com as autoridades jordanianas a situação dos refugiados no acampamento de Rukban, na fronteira entre Síria e Jordânia, onde cerca de 75 mil pessoas permanecem presas desde finais de junho.

A área foi declarada “zona militar fechada” após um ataque contra soldados jordanianos no qual morreram sete deles, lançado desde território sírio.

O atentado foi reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI), cujos combatentes usaram supostamente um corredor humanitário que o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU tinha usado poucos dias antes para entregar ajuda aos refugiados sírios.

Jolie visitou desde 2011 em muitas ocasiões campos de refugiados sírios no Iraque, Jordânia, Líbano, Turquia e Malta, e acusou a comunidade internacional de falta de “vontade política” para pôr fim ao conflito. (AG)

Comentários