A Eletronuclear, estatal do grupo Eletrobras que administra as usinas nucleares brasileiras, desconectará Angra 1 do SIN (Sistema Interligado Nacional), para reabastecimento de combustível. Essa parada já estava programada em conformidade com o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) e deverá durar está o dia 2 de dezembro, de acordo com previsão do superintendente da usina, Abelardo Vieira.

