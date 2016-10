Angus abre Núcleo de Criadores no Rio de Janeiro

A raça Angus conquistou novas fronteiras, desta vez no estado do Rio de Janeiro. Por iniciativa de um grupo de produtores fluminenses, foi instituído na última -feira (30/10), o Núcleo Angus RJ. A ideia foi homologada pela diretoria da Associação Brasileira de Angus no final de setembro e visa unir os pecuaristas que começaram a investir na produção de animais cruza Angus naquele Estado. “Isso representa o trabalho de um ano de discussão. Fomos à Expointer para sentar e conversar com a Associação Brasileira de Angus e mostrar o que o Rio de Janeiro tem. Estamos dando um primeiro passo que deve proporcionar mais informações ao produtor e agregar valor à produção”, salientou o presidente do Núcleo Angus RJ, Hudson Jaber, durante Dia de Campo realizado na Fazenda Abadia, em Campos Dos Goytacazes (RJ).

O movimento, que começou com apenas nove criadores, já recebeu 15 novas adesões só no evento da semana passada e está em franco crescimento. “Ainda estamos colhendo frutos do Dia de Campo e, a cada dia, surgem novos interessados”, comemorou Jaber. A maior parte dos criadores associados ao novo núcleo trabalha com cria de bezerros, mas há alguns terminadores. A produção vale-se geralmente de IATF com sêmen Angus e repasse com reprodutores zebuínos.

Jaber é um dos criadores que apostou pesado na Angus no Rio de Janeiro. Ele conta que, após anos atuando com Nelore na Fazenda Brandão, em Campos Dos Goytacazes, decidiu investir em cruzamentos com Angus porque era evidente o ganho adicional que a raça trazia ao criatório, abrindo clientes em outras regiões. “Neste ano, o mercado se fechou um pouco, e aí vimos que era preciso ajuda. Procuramos a Associação Brasileira de Angus e eles nos auxiliaram a montar nosso núcleo”.

A expansão do rebanho Angus no Rio de Janeiro fica evidente pela procura cada vez maior da raça para produção de animais meio-sangue “Isso mostra que o pecuarista fluminense também está investindo e consciente dos ganhos que a Angus traz ao rebanho”, salientou o técnico de fomento da Angus, Mateus Pivato, que esteve no Rio de Janeiro para o lançamento do novo núcleo Angus. O Dia de Campo reuniu cerca de cem pessoas para uma vasta programação técnica que contou com palestra sobre melhoramento genético proferida pela equipe da Alta Genetics.

