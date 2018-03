Angus doa R$ 22 mil ao Complexo Santa Casa de Misericórdia

Visando o conforto dos pacientes oncológicos que frequentam o Centro de Convivência do Hospital Santa Rita, no Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre (RS), a Associação Brasileira de Angus está doando o valor de R$ 22 mil, arrecadado em leilão beneficente, que será destinado à aquisição de poltronas para bem-estar dos pacientes em tratamento. A cerimônia simbólica de entrega da contribuição ocorreu na manhã desta quarta-feira (28/02), no Salão Nobre da Providência do hospital, com a presença de diretores e equipe do voluntariado do Centro e colaboradores da Associação Brasileira de Angus.

A arrecadação ocorreu com o leilão da faca Angus 00, ocorrido no dia 14 de dezembro, no tradicional jantar de fim de ano da Associação. A peça artesanal é proveniente de uma edição especial, criada em 2017 e forjada por Don Cassio Selaimen, acompanhada por bainha produzida artesanalmente por El Paysano Soguearia Criolla. Para o cuteleiro, que também atua na área da saúde e é doutor em Ortodontia, o gesto solidário é um “grão de areia”, mas serve para chamar atenção à causa. “Ninguém imagina que pacientes precisam de uma poltrona para sentar. Acho que conseguimos mobilizar a visão para esse mundo interno do hospital”, afirmou Selaimen.

A ação auxilia na busca pelo equilíbrio econômico da Santa Casa, afirmou o diretor geral e de relações internacionais do hospital, Júlio de Matos. Segundo o representante, todos os anos, a instituição tem prejuízos financeiros, criando a necessidade de arrecadação de recursos extraordinários. “Seja do tamanho que for, qualquer contribuição nos ajuda. Temos gratidão por tudo o que vocês têm feito”, concluiu.

Para a gerente administrativa da Angus, Katiulci Santos, a iniciativa visa colaborar com um dos principais anseios da sociedade: a busca por saúde de qualidade para todos. “A Associação entende que só está fazendo a sua parte para a construção de um futuro melhor”, afirmou Katiulci.

Deixe seu comentário: