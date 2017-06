Angus oferta matrizes e reprodutores na Exposição de Avaré 2017

Pecuaristas que pretendem iniciar ou ampliar a sua criação de animais Angus vão contar com um leilão de matrizes e reprodutores da raça, a ser realizado na sexta-feira (23/06), às 20h, em Avaré (SP), durante a Exposição de Avaré 2017. O Leilão Avaré Angus Show irá ofertar 30 lotes com 62 animais, sendo 27 lotes de fêmeas PO, de 1 a 10 anos, totalizando 59 exemplares, e três lotes de machos PO, de 2 a 5 anos, com três animais para venda. O evento, chancelado pela Associação Brasileira de Angus, será realizado no Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel.

Segundo o presidente do Núcleo Angus São Paulo, Renato Ramires, todos os animais ofertados serão de campo, adaptados à realidade dos produtores do Centro-Oeste. “Pensamos em quem está começando a criar a raça”, afirma, destacando que a maioria dos exemplares têm pouca idade. Ramires ressalta também a genética de excelência que estará em destaque no leilão. “As pessoas têm de produzir melhor com animais de qualidade. Só a Angus pode oferecer isso”, salienta. Sobre o sucesso da raça em todo o Brasil, ele observa a possibilidade de acesso a informações técnicas no contexto atual. “Finalmente entenderam que a Angus não é moda, é produtividade”, conclui.

O Leilão Avaré Angus Show, promovido pelo Núcleo Angus São Paulo, terá animais da Casa Branca Agropastoril, 3E Agropecuária, Agropecuária Fumaça, Cabanha Feliz, Agropecuária Eco Angus, Fazenda São Marco e VPJ Pecuária. O catálogo com os animais que serão comercializados está disponível para análise dos interessados através do link: http://www.connectleiloes.com.br/leilao/96/leilao-avare-angus-show. O evento será transmitido pelo canal Terraviva e pelo portal MF Rural (www.mfrural.com.br).

A Exposição Avaré 2017, que iniciou dia 15, encerra em 25 de junho.

Comentários