Angus participa de audiência sobre transporte e exportação de animais vivos, às 18h30 desta segunda-feira (09), no Memorial da Assembleia Legislativa

O debate sobre o transporte e exportação de animais vivos será retomado nesta segunda-feira (9), a partir das 18h30min, durante audiência pública no Memorial da Assembleia Legislativa. O encontro de interesse da pecuária nacional e das entidades do setor será acompanhado pelo presidente da Associação Brasileira de Angus, José Roberto Pires Weber. A audiência integra as atividades da Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Legislativo.

