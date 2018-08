Angus tem pista limpa na Feira de Novilhas e Ventres

Em uma hora e meia, a Feira de Novilhas e Ventres Selecionados comercializou toda a oferta direcionada para a Expointer. A raça Angus somou R$ 508.780,00 com a venda de 422 exemplares, atingindo média individual de R$ 1.205,00. Dos 468 exemplares ofertados no evento realizado na noite de quinta-feira (30/08), 90% eram Angus e 10% Braford.

A Feira foi aberta pelo diretor de Exposições e Feiras da Farsul, Francisco Schardong, que destacou a importância da Angus em pista que revelou, mais uma vez, sua excelência genética “Não primamos pela quantidade, mas pela qualidade”, disse. Em nome da parceria com a Associação Brasileira de Angus na realização do remate, o vice-presidente da Angus, João Wolf, reforçou a qualidade da raça e a relevância do leilão. “Estamos presentes desde a primeira edição, em parceria com a Farsul. A Expointer permite mostrarmos a qualidade do nosso gado e o trabalho da pecuária”, ressaltou.

A atratividade da raça ficou exemplificada no maior comprador da feira, a Agropecuária Rocha, de Glorinha (RS), que adquiriu apenas animais Angus.Para Schardong, o resultado do remate foi “excelente”, considerando o atual momento econômico do país. Em sua 14ª edição, a feira foi promovida pela Farsul em parceria com a Associação Brasileira de Angus e a Santa Úrsula Remates. Além disso, contou com apoio da Secretaria da Agricultura.

