A Anhanguera de Porto Alegre está com inscrições abertas para o Vestibular Solidário. As provas ocorrem nos dias 3, 10 e 17 de dezembro, das 9h às 12h. A universidade conta com nove cursos presenciais nas áreas de Humanas, Engenharia, Tecnologia e Saúde, Psicologia e cursos em diversas áreas de atuação na modalidade de ensino a distância, incluindo os semipresenciais.

Para realizar a inscrição, os candidatos devem doar 1 quilo de alimento não perecível. Os vestibulandos podem se inscrever pelo site http://www.vestibulares.br/, na universidade ou pelos telefones: (51) 3092-5710 ou (51) 3092-5712.

Os alimentos arrecadados serão doados para a obra social da congregação Encontros de Fé – Zona Sul, que ajuda crianças da Vila das Graças. O edital completo, a lista dos cursos disponíveis e outras informações podem ser obtidas no campus ou no portal www.anhanguera.com.

Comentários