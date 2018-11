Anhanguera de Porto Alegre realiza Carreira em Pauta

No dia 8 de novembro, a partir das 19h, a Anhanguera de Porto Alegre receberá mais uma edição do Carreira em Pauta, evento que tem como objetivo estimular, nos participantes, o desenvolvimento de novas habilidades e competências profissionais.

Este ano, os participantes poderão assistir a palestra gravada Construindo uma Carreira de Sucesso, com o comunicador e jornalista, Marcelo Tas. Após a transmissão, será realizada a palestra presencial sobre autoconhecimento e coaching, ministrada pela master coach, treinadora comportamental, especialista em análise do perfil comportamental e profissional, premiada, em 2012, como Coach Revelação pela Revista Veja RS, Ivana Limah. O evento é gratuito e as inscrições podem ser realizadas pelo site www.suacarreiraempauta.com.br/eventos.

Sobre o palestrante

Formado em Engenharia Civil na USP, Marcelo Tas é comunicador, ator, jornalista, roteirista, produtor e diretor de TV. Com cerca de 13 milhões de seguidores é um dos influenciadores mais premiados do país. Entre suas obras destacam-se: o repórter ficcional Ernesto Varela, a série infantil “Rá-Tim-Bum”, o projeto de Educação a Distância “Telecurso” e o programa humorístico CQC.

Deixe seu comentário: