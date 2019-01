Anhanguera realiza vestibular neste sábado (19), às 14h. Inscrições são gratuitas. A Universidade fica na Av. Cavalhada, 4849, em Porto Alegre.O WhatsApp para contato é 991854505

A Anhanguera está com inscrições abertas para diversos cursos que marcam a abertura do vestibular de verão 2019 neste sábado (19). Já com 35 cursos EADs e 6 presenciais, a Anhanguera, sediada há cerca de sete anos em Porto Alegre, é referência hoje neste segmento, principalmente com foco na área da saúde. Tanto que as novidades do vestibular 2019, que será realizado na sede da universidade, neste sábado (19), às 14h, ficam para os cursos de Enfermagem e Fisioterapia, com aulas práticas presenciais e aulas teóricas à distância.

Segundo o coordenador comercial da Anhanguera, Leonardo Muenzer, é justamente este mix entre ensino presencial e à distÂncia que permite à universidade oferecer cursos de qualidade a valores competitivos, na casa dos 600 reais/mês, nas áreas da saúde, por exemplo. Para ambos os cursos, são ofertadas neste vestibular 50 vagas para cada um deles, com inscrições gratuitas, sendo que as exigências passam pela apresentação de um documento com foto. A prova é única, apenas de redação.

Leonardo Muenzer diz que a expectativa é de chegar a 300 candidatos, pois desde outubro a Anhanguera vem realizando vestibulares mensais a fim de atender a demanda de mercado. Os dois primeiros candidatos, com as melhores notas, serão agraciados pela universidade, respectivamente, com uma bolsa de 100% e 50% . Além disso, o coordenador enfatiza que todos os alunos que prestaram o exame de ENEM em anos anteriores e agora, neste último ano, concorrem também a uma outra bolsa que será ofertada pela Anhanguera, gratuitamente.

Hoje, o Grupo Anhanguera conta com 1300 parceiros espalhados pelo País. São 130 unidades próprias em todo o território nacional e outras 20 unidades em fase de abertura para este ano. Além de Porto Alegre, a Anhanguera, no RS, está presente também em Alvorada.

Deixe seu comentário: