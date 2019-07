Animais de rua recebem abrigo em “Cão Domínio”

Moradores de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, criaram um “Cão Domínio”, para abrigar animais em situação de rua. A população utilizou um terreno da prefeitura que estava inativo para construir o espaço, que serve de casa para os bichinhos. Todos estão disponíveis para adoção.

Os responsáveis por instalar as casinhas e arrumar o espaço também disponibilizam alimentação para os animais, com ajuda do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal de Canoas. O local fica no centro de Canoas.

Duas das casinhas foram compradas por funcionários de estabelecimentos próximos ao bairro e do Centro de Especialidades Médicas (CEM), e uma terceira foi doada pelo Combea. Elas estão sendo utilizadas pelos vira-latas “Alemão”, “Guri”, “Lilica” e “Pretinha”, como foram apelidados pelos colaboradores.