Animais mantidos em gaiolas para pássaros são resgatados em Canoas

Uma ação da Polícia Civil e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente resgataram 11 cães e oito gatos que estavam em cativeiro e sofrendo maus tratos em uma residência do bairro Mathias Velho, em Canoas.

Os animais foram encontrados presos, em sua maioria, dentro de gaiolas para pássaros. A casa estava escura e em condições precárias de higienização.

A dona do local foi autuada por maus tratos, e a polícia não divulgou o nome da mulher para não prejudicar a investigação. De acordo com as autoridades, será investigado um possível comércio ilegal de animais.

Segundo o delegado Thiago Lacerda, responsável pela ação da 4ª Delegacia de Polícia, alguns dos animais eram filhotes e estavam sem alimentação há pelo menos 24 horas.

Os animais foram levados para o Centro de Bem Estar Animal, em Canoas, e passarão por tratamentos veterinários. Após o tratamento, os animais estarão disponíveis para adoção.