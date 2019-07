Animais são recolhidos na zona leste da capital

Uma égua e um potro foram recolhidos pelos agentes da EPTC, após estarem circulando soltos em ruas da vila São José, no bairro Partenon, zonal este de Porto Alegre. Quando isso acontece, os animais são abrigados pela prefeitura, na zona sul da capital.

No local, na estrada Chapéu do Sol nº 2.400, os animais recebem alimentação adequada, tratamento veterinário, além de atenção. O abrigo agora conta com 33 animais, sendo 19 aptos para adoção.

O chefe da equipe da EPTC, Gilberto Machado Fonseca, acredita na plena adaptação do potrinho, de cerca de um ano, e de sua mãe, uma égua de aproximadamente seis anos: “Claro que a avaliação da saúde dos animais será dada pelo veterinário. Mas, aparentemente, os dois estão em boa saúde.”

Os cavalos recolhidos por abandono, ou mesmo em razão de maus-tratos, após apresentarem recuperação, ficam soltos no campo, interagindo com os outros animais para resgatarem o contato com a natureza.

Deixe seu comentário: