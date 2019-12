Anistia Internacional diz que mais de 200 morreram em protestos no Irã

A Anistia Internacional divulgou na segunda-feira (2) um balanço que indica que mais de 200 pessoas morreram durante os protestos no Irã, que começaram em 15 de novembro após a alta no preço dos combustíveis. Nesta terça, o Poder Judiciário do iraniano chamou os números de “mentiras absolutas” publicadas por “grupos hostis”.