Anistia Internacional quer comissão independente para caso Marielle

No dia em que faz oito meses dos assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes, a Anistia Internacional recomendou que uma comissão externa independente acompanhe as investigações. Para a entidade, o grupo deve ser formado por peritos, juristas e especialistas sob o argumento da existência de lacunas em relação ao crime.

Deixe seu comentário: