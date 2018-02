Anitta arrastou multidão com o Bloco das Poderosas

O Bloco das Poderosas, comandado por Anitta com look usado em “Vai Malandra”, arrastou uma multidão pelas ruas do Centro do Rio na manhã deste sábado (17). O desfile aconteceu na Rua Primeiro de Março e a expectativa é de 200 mil pessoas.

Por conta do reforço no policiamento feito pela PM, diversos policiais estavam em pontos estratégicos da região, inclusive em torres de controle. O desfile do bloco começou às 9h20min com o “Show das Poderosas”, primeiro grande hit de Anitta e se estendeu até por volta de 13h.

Diversos artistas estiveram presentes na festa, entre eles Monique Alfradique, Giovana Lancelotti, Giovana Ewbank e Sabrina Sato. Todos usam figurinos de clipes da cantora. Entre os outros convidados para cantar no bloco estavam Nego do Borel, Jojo Toddynho, DJ Alesso e Xandy, ex-Aviões do Forró.

Deixe seu comentário: