Anitta dá match no Tinder e fica desconfiada: "Está cheio de gringo ou é truque?"

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Anitta foi procurada por dois gringos em app. Foto: Reprodução/Instagram Anitta foi procurada por dois gringos em app. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Solteiríssima, Anitta está na pista e fez questão de avisar os seguidores. No domingo (26), a cantora usou seu Stories para compartilhar com os fãs um pouco de suas impressões sobre a experiência no Tinder.

A cantora contou que deu match com dois gringos e demonstrou surpresa com a quantidade de estrangeiros dando pinta pelo Rio de Janeiro. “Gente, falando nesse negócio de Tinder, está cheio de gringo na cidade. Eu coloquei aquele negócio de raio de 30 quilômetros, os dois ‘matches’ que eu dei eram gringos. Foram falar comigo em inglês. Está cheio de gringo na cidade ou isso é um truque? Ainda não estou entendendo”, brincou.

Em seguida, explicou aos pretendentes como eles podem ter certeza de que seu perfil no aplicativo não é fake. “Para vocês saberem que sou eu mesma na conta, eu linkei com o Instagram. Aí ninguém vai enganar vocês dizendo que sou eu sem ser eu”, destacou.

Em outro vídeo, publicado mais cedo, mandou recado para quem quer entrar “na faixa” em seu bloco de Carnaval. “Passando para avisar que isso não é hora de ficar me pedindo ingresso de graça para o bloco, hein?”, avisou.

