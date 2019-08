Anitta dá ultimato e impõe condição para continuar namorando Pedro Scooby

Desde que o surfista Pedro Scooby assumiu o namoro com Anitta, Luana Piovani não parou de alfinetar o casal. A situação está ficando cada vez mais séria e Piovani passou a expor na internet os problemas familiares envolvendo o ex-marido e os filhos, chegando a gravar um longo vídeo criticando o surfista.

Em meio à situação, Anitta vem desgastando a imagem e resolveu tomar uma atitude com o namorado. A cantora teria imposto uma condição para continuar o relacionamento: que Pedro não responda mais às mensagens enviadas por Luana Piovani, evitando mais brigas.

Em nota, a assessoria de Anitta se pronunciou sobre o assunto: “Anitta e Pedro têm sim um combinado, de manter a privacidade do relacionamento longe das redes sociais, na medida do possível afinal ambos são pessoas públicas. Anitta jamais interferiu na relação de Pedro com os filhos, especialmente com atitudes que possam afastar ou atrapalhar a convivência do pai com as crianças”.

Anitta acabou se expressando mal ao gravar um Stories, em seu Instagram, acompanhada do maquiador Renner Souza. No vídeo gravado pela cantora, em tom de brincadeira, ela aparece ao lado do amigo e reclama do cheiro de pum que o maquiador soltou em seu carro.

“Quando eu peido, vou para bem longe. Esta bicha me fez engolir o peido dele agora. Não faço isso para as pessoas cheirarem, Renner. Eu saio do lugar. A gente está dentro da van. Avisasse que a gente abria a janela. Que nojo! Não chama esse cara para ficar do lado de vocês. Ele peide e faz você cheirar o peido”, escreveu ela.

No entanto, a legenda, feita em inglês, continha a palavra “fag”. A abreviação vem de “faggot”, termo considerado ofensivo quando dito por heterossexuais para homossexuais. Isso porque, nos Estados Unidos, “faggot” teria o mesmo sentido que “viado”, ou “viadinho”, aqui no Brasil.

Malas extraviadas

Anitta usou os stories do Instagram na quinta-feira (15) para reclamar do sumiço de suas malas no aeroporto. Ela viajava pela companhia aérea JetBlue Airways quando a bagagem foi extraviada, e conta que está tentando resgatar o objeto, mas ninguém a responde.

Eu estou desde o início da turnê da Europa tentando arrumar umas malas e uns looks. Eu avisei que era uma companhia de m****. Meu fã-clube bem que podia ir lá esculachá-los para ver se eles atendem”, reclamou. “Era tanta roupa. Estou com ódio. Já fui lá e dei o maior bailão em inglês, porque esse povo [que trabalha com] mala é assim”, continuou.

Para justificar a opinião, Anitta lembrou de quando uma bagagem importante sumiu e só conseguiu recuperá-la ao revelar sua identidade. “Falei meu nome e que ia botar no Instagram. Minha mala apareceu em dez minutos. Eles ficaram apavorados, [então não fazem] só porque não querem”, criticou.

