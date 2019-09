Anitta deixou de seguir Pedro Scooby após ele revelar término de namoro por telefone

Anitta deixou de seguir Pedro Scooby no Instagram e apagou as fotos com o surfista após o atleta falar sobre o fim do namoro com em uma entrevista para o jornalista Leo Dias. Segundo ele, a cantora terminou o relacionamento de dois meses por telefone.

“Ela terminou por telefone e falou que acabou, que ela precisava do tempo, e eu entendo. As pessoas têm seus motivos. Se ela quer, não vou ficar debatendo. Fiquei mal. Eu, por ser assim, de bem com a vida e ter tempo, eu optei por trabalhar menos e ter mais vida, mais felicidade e mais tempo pra viver com minha família e meus amigos”, disse.

Balanço

Pedro comentou que não sabe o motivo que levou Anitta a colocar um fim na relação. “Eu me doei demais. Fui muito intenso, muito presente, muito carinhoso, muito solícito. Quando o casal ainda está junto e sente que está indo mal, tenta resgatar, mas depois que separa fica difícil, cada um pro seu lado, as pessoas se perdem”, avaliou Scooby, que não poupou elogios à Anitta: “Eu tentei ser o máximo que eu pude, não me arrependo de nada, foi animal. A gente se amava muito, foi verdadeiro, o que a gente expôs era verdade. Amo muito Anitta”.

Piovani

Segundo Scooby, ele recebeu apoio de Luana Piovani após o término com Anitta. “Ela não ficou com pena de mim. Ela expôs tudo o que ela pensava. De ter exposto, que eu não precisava ter exposto (o namoro). Falei: será que daqui pra frente dá para gente ter uma relação de respeito?. Ela falou: ‘Você está triste, né? Fui casada oito anos com um cara de respeito. Estou te vendo em um lugar que não é o seu. Lugar pequeno, mesquinho. Levanta a cabeça!’ Ela falou de um jeito que foi um tapa na cabeça. Me senti melhor como ser humano”, afirmou.

Brigas

Scooby admitiu também que a reação da ex-mulher ao namoro dele com Anitta influenciou em algumas brigas que ele teve com a artista. Em junho, Luana defendeu o ex-marido nas redes sociais e garantiu que tanto ela quanto o ex-marido estão seguindo em frente depois da separação.

“Amores, sei que vocês acham que a vida da gente é novela e gostam de seguir, torcem, mas a minha não é não. Sou da real, lembram?!? Eu já peguei uns três caras depois que separei, o Pedro ‘umas par’, então relaxem, deixem ele ser feliz que to sendo também! Daqui a pouco ele volta para nos visitar e faremos mais um brinde pela vida ter nos juntado”.

