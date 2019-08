Anitta detona seguidor após ser criticada por suas roupas

Desaforo para casa? A cantora Anitta não leva! Ela rebateu um de seus seguidores que criticou as roupas que ela estava usando durante os shows pela Europa: “as roupas de ginástica que ela está usando são uó”, comentou o internauta.

Na resposta, ela não pegou leve e detonou o rapaz: “Ô, meu amor. Olhando seu Instagram, também achei seus looks a coisa mais horrorosa da vida, mas não deixaria de gostar de você por isso, caso fôssemos amigos”. Ainda na resposta, a cantora explicou como funciona a escolha dos figurinos usados nas apresentações.

“Se você tem nove compromissos pra fazer, onde você precisa agachar, pular, correr e rebolar por mais de uma hora e meia. E se seu joelho não aguentaria [sic] salto alto durante toda essa maratona seguidamente, você provavelmente, usaria um tênis. Se neste compromisso você precisa dançar, cantar e estar confortável pra jogar alegria e energia pro público, acredito que você gostaria de usar o que te faz sentir confiante”, completou.

O look da foto postado pela cantora é da grife italiana Versace, como a própria Anitta explicou: “Este look é desenhado por uma moça chamada Donatella Versace, que acredito que entenda mais de moda que eu e você juntos”, brincou.

Acompanhada do namorado, Pedro Scooby, a cantora está nos Estados Unidos após encerrar a turnê pela Europa. O último destino do casal no velho continente foi Milão, na Itália.

