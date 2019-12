Celebridades Anitta diz que após dez anos de trabalho duro pretende curtir muito e beijar na boca em 2020

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

Cantora aproveitou para fazer algumas previsões para 2020 Foto: Reprodução/Instagram Cantora aproveitou para fazer algumas previsões para 2020 (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Anitta, 26, se apresentou em Salvador na noite deste domingo (29) e aproveitou para fazer algumas previsões para 2020, que, segundo ela, deve ser de muito trabalho, mas também de muita curtição.

“Trabalhei muito duro nos últimos dez anos para agora por o pé no freio. Ainda vou trabalhar muito em 2020, mas pretendo curtir muito, tirar férias, conhecer pessoas e beijar na boca”, afirmou ela antes de subir ao palco.

Anitta foi uma das atrações no segundo dia do Festival Virada Salvador, que acontece na orla da Boca do Rio. A cantora foi a terceira artista a subir no palco, depois de Durval Lélys e Paralamas do Sucesso.

Na semana passada, Anitta viveu um momento de tiete durante viagem a Aspen, nos Estados Unidos, quando encontrou a cantora americana Mariah Carey, 49. Feliz, a brasileira chorou muito e se referiu a artista por “diva”, “rainha” e “minha número 1” em post em suas redes sociais.

