Anitta e Bruna Marquezine aparecem em trailer de filme americano

Após passarem despercebidas no primeiro trailer do filme “Breaking Through”, Anitta e Bruna Marquezine agora dão as caras, rapidamente, na versão brasileira do vídeo de divulgação do longa americano.

As duas possuem papeis bem secundários na trama. Anitta aparece como ela mesma em uma apresentação musical, enquanto Bruna interpreta uma colega de trabalho que tenta atrapalhar a vida da protagonista.

“Breaking Through” acompanha a história de Casey (Sophia Aguiar, dançarina de Beyoncé e Britney Spears), uma vendedora que sonha em se tornar famosa com seus vídeos de dança no Youtube. Não há previsão de quando o filme (que foi lançado de forma limitada nos Estados Unidos em 2015) chega aos cinemas brasileiros.

Confira o trailer abaixo:

