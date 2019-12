Magazine Anitta e Caio Castro são eleitos mulher e homem mais sexy de 2019

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Dupla esbanja beleza por onde passa Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A cantora Anitta foi eleita a mulher mais sexy de 2019 do Prêmio F5, com mais de 38 mil votos. A votação foi encerrada no domingo (15), e a disputa foi acirrada com Paolla Oliveira, que passou boa parte do ano exibindo suas curvas em trajes extravagantes como a influenciadora Vivi Guedes na novela das nove da TV Globo “A Dona do Pedaço”.

A atriz ficou em segundo lugar com 36.427 votos. Anitta desbancou assim outros ícones nacionais de sensualidade, Grazi Massafera (30.268 votos), Iza (18.959 votos) e Cleo (13.113 votos).

Já o troféu de homem mais sexy vai para o colega de novela Caio Castro, 30, que também passou boa parte da trama sem camisa como o lutador de boxe Rocky. Ele obteve mais de 54 mil votos.

O ator, que estaria vivendo affair com Grazi Massafera, desbancou outros galãs consagrados e alguns novatos da televisão: Rodrigo Hilbert (12.467), Cauã Reymond (11.550), David Junior (10.717) e Bruno Cabrerizo (10.264).

A votação foi aberta aos internautas, que puderam clicar quantas vezes quisessem em seus favoritos em cada uma das 30 categorias, que incluem ainda melhor novela, hit do ano e melhor casal.

Três prêmios serão entregues pela primeira vez neste ano: melhor game, melhor influenciador digital e melhor canal de YouTube. Outros dois prêmios foram reformulados, como o de melhor série, que passou a ser dividida entre melhor série dramática e melhor série de humor.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário