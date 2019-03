A cantora Anitta gravou um story no Instagram enquanto se maquiava, mas os fãs não perdoaram quando a cantora fez um ‘biquinho’ enquanto abria os olhos. A careta de Anitta foi comparada com a terrível escultura japonesa Momo. Diversas brincadeiras foram feitas nos comentários e no Twitter. Uma fã comentou: “Não deixem as crianças verem”, outra disse: “A Momo invadiu os storys da Anitta”.

