Anitta e Vitão trocam beijos em gravação de novo clipe

Anitta aparece trocando beijos e carícias com Vitão em novo clipe. As imagens foram divulgadas nesta sexta-feira (13), em um perfil de fofocas do Instagram. O vídeo, que foi rapidamente divulgado, deixou os fãs contentes com a novidade, pois recentemente a artista rompeu namoro de três meses com Pedro Scooby.

As filmagens aconteceram no museu Castelinho, na cidade de Santo André, em São Paulo e servirão para o video de “Complicado”, nova música dos cantores. Na produção, Anitta e Vitão protagonizaram uma sequência de beijos, que segundo os fãs, não foi técnico. A parceria foi co-escrita pelo cantor e fala sobre o relacionamento de duas pessoas que não se decidem uma sobre a outra. Eles cantam em um dos trechos “A vida é curta demais para ficar pensando. Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo?”.

