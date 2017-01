Anitta encontra piloto Lewis Hamilton e levanta suspeitas de namoro

Se acompanhar a vida frenética de Anitta no Brasil já é difícil, imagine agora que ela não para quase em terras nacionais? Só para ter uma ideia, do fim da temporada do “Música Boa”, do canal Multishow, em 18 de outubro, até agora, Anitta já viajou quatro vezes ao exterior. Três delas foram para Los Angeles, nos Estados Unidos. Anteontem, ela embarcou novamente para LA, desta vez acompanhada, inclusive, do assessor Paulo Pimenta.

Para o público, o discurso é sempre o mesmo: de que as viagens são para perder o sotaque brasileiro e pesquisar o mercado. Mas ninguém se convence disso. Um trabalho em inglês deve surgir em, no máximo, seis meses.

Se na vida profissional o mistério é a ordem do dia, na vida pessoal, então… veja só: na semana passada Anitta viajou ao México. Estraaaaaanho. Ela jura que foi tirar uns dias de folga, mas aí surgem imagens de um passeio de quadriciclos com ninguém menos que Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, famoso por flertar com famosas.

No currículo de Hamilton, está a poderosa Rihanna. O piloto já está seguindo a poderosa no Instagram! Por enquanto, tudo é segredo… Por enquanto! (Leo Dias/O Dia)

