Anitta fará show na cerimônia de encerramento da Copa América

A Copa América está rolando no Brasil desde a última sexta-feira (14) e a cerimônia de abertura da competição foi celebrada pela colombiana Karol G. Nesta quarta-feira (19), o jornalista Léo Dias publicou uma nota no jornal “O Dia” que diz que Anitta será a cantora responsável pelo encerramento! Segundo a publicação, o show deve acontecer antes do início da partida final, que será no dia 7 de julho. Os produtores buscavam uma artista que representasse a unidade dos povos latino-americanos.

Agora a ansiedade vem em dose dupla: tanto para a final da competição quanto para o que podemos esperar de Anitta!

