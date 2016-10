Anitta faz show curto e quase é agredida pelos fãs

A noite de Anitta não terminou nada agradável. A cantora participou do Arena Festival, em Cabo Frio, cantando apenas três músicas, segundo relato de quem estava no evento. A atitude da artista deixou o público revoltado e uma confusão se armou. Segundo contaram fãs, muitas pessoas começaram a jogar latinhas e chegaram a tentar agredir Anitta, que teria escapado ilesa com a ajuda de seguranças.

De acordo com pessoas que estavam no festival, após cantar três músicas, a cantora teria avisado que não continuaria a apresentação porque a organização do evento teria atrasado a entrada dela em uma hora e, por causa de compromissos inadiáveis, ela não poderia fazer o show completo. A informação foi confirmada pela assessoria da funkeira em uma nota.

Pelo Facebook, em resposta, o perfil do Arena Music (que recebeu o festival) alegou que não houve qualquer atraso no cronograma, que contou com shows de Mcs Nandinho e Nego Bam, Tá Na Mente e Belo antes do dela. (AG)

