Anitta foi a artista mais mencionada no Twitter durante o Rock in Rio 2019

Anitta foi a artista do Rock in Rio 2019 mais mencionada no Twitter durante o festival, segundo dados da plataforma. A cantora, que se apresentou no sábado (5), ficou à frente de nomes internacionais como Drake e Pink. Em sua apresentação, relembrou sua origem levou funk ao Palco Mundo pela primeira vez em show sem conversa.

Dez artistas mais comentados no Twitter durante o Rock in Rio 2019: Anitta; Drake; Pink; Iza; Imagine Dragons; Jessie J; Panic! At the Disco; Bebe Rehxa; Bon Jovi e Charlie Puth.

O dia em que a cantora se apresentou (sábado, dia 5 de outubro), também foi o que gerou o maior número de conversas sobre o festival no Twitter. Foram dois picos nesse dia: durante o show de Pink, falando sobre as acrobacias da cantora; e durante o show de Anitta.

O terceiro maior pico de tuítes aconteceu na sexta-feira (27), quando o rapper Drake não autorizou a transmissão de seu show. Após a apresentação, rapper argumentou que “o tempo estava imprevisível, estava caindo o mundo”.

Maiores picos de comentários no Twitter em cada dia de shows do Rock in Rio:

27/09: Rapper Drake não autoriza a transmissão de seu show.

28/09: Foo Fighters tocando “Under Pressure”.

29/09: Fãs comentando o show de Jessie J

3/10: Panic at the Disco tocando “Bohemian Rhapsody”

4/10: Iron Maiden tocando “Fear of The Dark”

5/10: Fãs comentando o show da Pink e suas acrobacias

6/10: Imagine Dragons tocando “Radioactive”

Novidade assinada por Anitta

Vem aí mais uma novidade assinada por Anitta. Uma semana após ser anunciada como a Head de Criatividade e Inovação de Skol BEATS a cantora apresenta o primeiro produto nascido dessa parceria: Skol Beats 150 BPM. A bebida é uma homenagem ao funk: a velocidade de 150 batidas por minuto passou a ser usada nos últimos anos por funkeiros para deixar o ritmo ainda mais agitado, indo além dos 130 bpm, velocidade mais tradicional no ritmo. Essa é a inspiração do novo produto.

Anitta e Beats assinam um produto totalmente inovador, tanto no formato quanto na embalagem, a primeira em 100ml, com teor alcoólico de 13,9%. O lançamento oficial da bebida acontece no final de outubro, mas a cantora já deu um spoiler no domingo (6), quando deu uma festa em sua casa e exibiu a geladeira lotada com a novidade.”Mais acelerada do que todas as Skol Beats que vocês já viram e é pequenininha, tipo um shot, docinha e com teor alcoólico maior”, disse a cantora em suas redes sociais.

Deixe seu comentário: