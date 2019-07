Anitta lança seu novo hit em parceria com Ozuna

A ansiedade se despede dos fãs da Anitta e a alegria chega para tomar conta com o lançamento do novo hit “Muito Calor”, em parceria com o astro porto-riquenho Ozuna. O clipe foi lançado nesta quinta-feira (11), e chega com cores quentes e vibrantes. O vídeo traz cenários do Rio de Janeiro como, a escadaria Selarón, na Lapa, o Pão de Açúcar, o Corcovado, e as belas praias da cidade.

Anitta tem feito diversas parcerias com astros latinos. Segundo a cantora, a nova música já se tornou a preferida deu seu namorado, Pedro Scooby. Ficou afim de assistir?

Confira:

