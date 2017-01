Anitta leva fotÃ³grafo e maquiador para sair bem nas fotos durante suas fÃ©rias no MÃ©xico

Está pensando que as fotos que a cantora Anitta tem postado em suas férias no México é coisa daquele amigo amador e dedicado que faz no amor para a gente postar nas redes sociais? Não! Ela é focada. Tanto que a cantora levou na bagagem dois magos da beleza: o maquiador Renner Souza e o fotógrafo Eduardo Bravin.

E tudo isso para fazer fotos dela própria, não é trabalho ou ensaio para alguma publicação. É para os seguidores mesmo. O trio está hospedado no hotel Mar Adentro, em San José del Cabo. As diárias custam entre 971 reais e 1.250 reais e os quartos têm vista para o mar e uma piscina de fundo infinito. (AG)

