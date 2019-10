Anitta pede atriz em casamento: “Casa comigo”

Anitta usou as redes sociais para elogiar a espanhola Ester Expósito, nesta segunda (21), através de sua conta no Instagram.

No comentário, a cantora pediu a atriz – que conta com 7.8 milhões de seguidores no Instagram e nasceu em Madri – em casamento: “Casa comigo”, escreveu na timelime de Ester.

“Quando e onde?”, respondeu a artista.

Vergonha com seu cão

O cachorro de Anitta, Plínio, acompanha a cantora em quase todos os compromissos dela. No entanto, nem sempre o cão se comporta bem e a artista é colocada em situações embaraçosas. Dessa vez, ela levou o animal para Los Angeles, Estados Unidos, e o bichinho constrangeu Anitta.

“Passei o voo inteiro levando o cachorro no banheiro para fazer xixi, para fazer cocô e o cachorro não quis. Chegou no aeroporto, todo mundo saindo do voo, o cachorro decidiu fazer cocô ali, no meio das pessoas passando. E enquanto eu corri para catar o cocô desesperada pra ninguém pisar, o que o cachorro fez? Fez xixi na minha mala!”, descreveu a cantora nos Stories do Instagram.

No sábado (19), Anitta passou por um sufoco durante um voo para uma cidade do sul. A aeronave passou por uma forte turbulência e cantora comemorou o fato de estar viva. “Não tenho palavras pra descrever, juro. Nunca balancei tanto em toda a minha vida!”, disse.