Anitta posta música e fotos com Vitão após rumor de romance

Anitta agitou a web ao publicar fotos suas ao lado de Vitão durante shows que fizeram juntos. Nos cliques, os artistas aparecem cantando, mas também abraçados em clima de romance. Para legendar, a poderosa usou um trecho da música “Complicado”, na qual dividem os vocais: “Ahhhhh eu odeio planejar, gosto mais de deixar a vida levar. Mas se ela me levou até você te levo até onde você quiser. Se você quiser basta dizer…”.

O cantor, que também postou cliques ao lado da artista, deixou um coração como comentário do post, o bastante para entusiastas do casal, que trocou beijos quentes durante a gravação do clipe da canção, agitarem a web.

Boatos aumentam

Os boatos de que existe um romance entre Anitta e Vitão vem aumentado cada vez mais e dessa vez foi uma peça de roupa que deixou uma pulga atrás da orelha da galera. A cantora compartilhou alguns cliques bem sensuais nos quais aparece vestindo somente uma camiseta e uma calcinha fio dental, deixando o bumbum todo à mostra.

Já o cantor de 20 anos apareceu em um show em São Paulo, neste sábado (12), usando a mesma camiseta. Tal detalhe não escapou dos olhos atentos dos internautas. “Com a camiseta igual a da foto sensual da Anitta, né danado?”, apontou uma seguidora. “É a mesma! Ela entregou pra ele na sexta em Itajaí”, exclamou outra fã, se referindo ao show de Anitta na cidade catarinense onde Vitão apareceu no palco para cantarem Complicado juntos e rolou até um outro beijão entre eles.