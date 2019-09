Anitta promete looks sensuais no Rock in Rio e diz que não faz “tipo para agradar”

Anitta está preparada para estrear na edição carioca do Rock in Rio . Ausência sentida em 2017, a cantora é uma das mais esperadas no Palco Mundo. Da África do Sul, a estrela pop faz mistério sobre o show de 5 de outubro, mas afirma que tudo será do jeito que ela quer. “Bem a minha cara mesmo”, diz. “As roupas têm a ver com a minha música e personalidade enquanto artista. Claro, meus looks têm uma sensualidade e não será diferente no festival. Estou bem entusiasmada com o que estamos criando para essa apresentação, do cenário ao figurino.” Segundo ela, não é uma pessoa que faz “tipo para agradar”. As informações são do jornal O Globo.

Para Anitta, o mais importante num look é o conforto. “Mas se puder estar sexy também…”, acrescente, para depois cair na gargalhada. “Para fazer um show, dançar como eu danço, me movimentar, preciso me sentir confortável. Não dá para ter na prendendo, me incomodando”, acrescenta a cantora, que assim, como Beyoncé e Britney Spears, não abre mão de uma boa meia calça. “Gosto do efeito que a peça dá na produção.”

Presença em premiações e tapetes vermelhos pelo mundo — esses, aliás, são seus momentos fashion inesquecíveis —, Anitta já passou muitos apuros por aí. “Sempre acontece algo. Já tenho doutorado em mala extraviada. Não dá nem para contar quantas vezes. Quando acontece, o lance é manter a calma e pensar num plano B, C, D (gargalhadas). Inclusive, tive que comprar roupa ali na hora, porque não tinha nada para usar. Nem esquento mais.”

Na vida real, a cantora carioca não veste os looks de palco. Mas afirma ser a “mesma pessoa”. “Gosto de uma festa, de ter gente alegre ao meu redor, de celebrar… E isso é o que eu faço no show: eu celebro. Adoro quando o público está tão animado quanto eu”, comenta Anitta, que confessa que pega umas dicas de estilo com Marina Morena, sua agente. “Ela é muito antenada e talentosa, e cuida de mim nesse sentido, especialmente em apresentações e eventos. Está sempre me trazendo informações de moda.”

Como qualquer outra pop star, Anitta caiu nas graças dos grandes estilistas. Domenico Dolce e Stefano Gabbana, da Dolce & Gabbaba, a adoram. Riccardo Tisci, da Burberry, Jeremy Scott, da Moschino, e Olivier Rousteing, da Balmain, também amam a moça. “Sou o que sou. Não faço tipo para agradar alguém. E fico mesmo feliz por construir essas relações, porque surgem de uma forma muito transparente. Admiro essas pessoas, então é muito legal ver que existe reciprocidade.”

Por fim, Anitta fala sobre os boatos que circularam na internet de que estava deprimida e com estafa — ela chegou a ficar um tempo longe das redes sociais e de qualquer compromisso profissional. “Precisava de uma pausa. Mas estou ótima, zerada, cheia de gás e de novidades que vocês saberão em breve.”

