Anitta rebola e canta “Paradinha” na 21º Parada do Orgulho LGBT de São Paulo

Anitta fez uma participação especial na 21º Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, realizada neste domingo (18). A cantora brasileiro não chegou a fazer um show, mas fez questã de cantar alguns sucessos no evento e mostrar seu rebolado. Dona do novo hit “Paradinha”, a beldade, ainda antes da breve apresentação, gravou um vídeo para exibir seu gingado com roupa brilhante. “Na cara das gay”, brincou ela na legenda. Em cima do trio elétrico na av. Paulista, a morena apresentou seu novo sucesso e, mais uma vez, dançou a coreografia para o público.

Comentários