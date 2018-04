Anitta se apresentará no Royal Albert Hall, em Londres

Anitta fará uma apresentação na famosa casas de showsRoyal Albert Hall, em Londres. A informação foi divulgada nas redes sociais da cantora e da Live Nation, empresa responsável pela realização da apresentação.

O show está marcado para o dia 28 de junho, uma quinta-feira. A venda geral de ingressos começa nesta sexta-feira (06), mas ainda não foram divulgados os valores.

Com um repertório cada vez mais pop, a carioca que emergiu da cena funk estará na Europa em ocasião do Rock in Rio Lisboa, evento no qual se apresenta no dia 24 de junho.

Em fevereiro, Anitta fez uma breve apresentação em uma boate de Miami. A curta aparição desencadeou reclamações nas redes sociais de quem havia pago o ingresso pensado que seria um show de longa duração.

