Anitta levou seus fãs à loucura ao postar no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece sensualizando na piscina. Na imagem, a cantora usa uma blusa rendada e aparenta estar sem a parte de baixo do biquíni. “Assim você me mata. Gostosa”, comentou um internauta. “Linda”, comentou outro admirador. (AD)

