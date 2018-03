Anitta tem bens bloqueados

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a cantora Anitta, 24 anos, pague R$ 3 milhões à sua ex-empresária, Kamilla Fialho, sob pena de ter os bens bloqueados. De acordo com informações do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a decisão foi tomada por três desembargadores da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que decidiram que a funkeira deve depositar o dinheiro imediatamente em uma conta judicial.

